Exclusief voor abonnees Albert COLUMN | Puzzelen met mijn dochter 12 november 2019

"Zondag tijdens het EK in Silvelle zat ik nog geboeid naar de cross te kijken en moest iedereen mij met rust laten. Zo spannend vond ik het. Maandag heb ik met mijn dochter op de mat gespeeld. We hebben samen een puzzel gelegd. Het was de cross in Niel op televisie, maar ik heb er amper naar gekeken."

