"Blijkbaar heeft Toon Aerts zijn stage toch iets beter verteerd dan Mathieu van der Poel. Daar is een even logische als eenvoudige verklaring voor. Toon legde in de eerste week in Girona, in puur 'crossgezelschap', vooral de klemtoon op rust en recuperatie. Beetje bekomen van die lastige eerste seizoenshelft en trainen op duur, eerder dan op intensiteit. Pas in de tweede week was er echt sprake van gerichte trainingsopbouw. Mathieu, van zijn kant, trok in Benicassim op pad met de collega's van het wegteam. En gaf zijn lichaam in functie van het komende klassieke voorjaar op de weg bewust wat meer ballast. Die andere, zwaardere aanpak kostte hem wat frisheid. Waardoor hij in Ronse, in één van de lastigste crossen van het jaar, eens níet het verschil kon maken."

