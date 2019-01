Albert COLUMN | De laatste man 22 januari 2019

00u00 0

"Weinig aan te merken op deze selectie. Alleen het afwegen van de kandidaten voor het zevende ticket, de zogenaamde 'laatste man', riep bij mij wat vragen op. Adams lag daarvoor in balans met Merlier. Onterecht, vind ik. Jens heeft sinds de eindejaarsperiode zijn beste benen beet, dat bevestigde hij met een sterke race en knappe vijfde plaats in Pontchâteau. En daar draait het bij het samenstellen van zo'n WK-kern toch om: de vorm van het moment? Na de vier certitudes die de bondscoach zondag al openbaarde, moesten Hermans en hij altijd de nummers vijf en zes zijn. En had ik eerder Vermeersch met Merlier op de wip gezet. Ook met de aanduiding van Tim als eventuele bijkomende pion dans je op een dunne koord. Los van zijn val in Diegem, wat uiteraard brute pech was na een iets betere periode, heeft hij geen topseizoen achter de rug. Moet je hem dan selecteren, louter en alleen omdat hij een snelle openingsronde in zich heeft? Ik begrijp de bondscoach ergens wel. Maar wat als Merlier bij de start ingesloten raakt? Relatief, toch?"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN