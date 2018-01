Albert COLUMN | Mentale rust 00u00 0

Wout van Aert heeft zijn derde driekleur op zak. Toegegeven, het liep in Koksijde minder van een leien dakje dan vooraf gedacht. Wout moest toch een paar rondjes 'acclimatiseren' aan het zand. Begrijpelijk omdat er op stage nooit crosstechnisch getraind is. Eén keertje reden Tim Merlier en Wout een paar rondjes op het strand, maar dat was meer spielerei dan écht trainen. Daarnaast haalde hij zijn absolute topniveau nog niet. Door dat harde werk in Griekenland miste hij wat frisheid. Al wil ik tezelfdertijd vooral vermijden om afbreuk te doen aan de sterke prestatie van Laurens Sweeck, die zondag bewees dat hij perfect kan toeleven naar een belangrijke confrontatie. Die derde opeenvolgende titel geeft ons wel extra mentale rust richting het WK in Valkenburg. Voor Wout wordt de rest van het veldritseizoen nu herleid tot één wedstrijd: het WK in Valkenburg. Natuurlijk zou het leuk zijn om in Nommay of Hoogerheide nog eens stevig in duel te kunnen gaan met Mathieu van der Poel, maar we zien dat absoluut niet als een must. Wout heeft geen nood aan bevestiging. De voorbije twee jaar heeft hij Van der Poel nooit geklopt tussen BK en WK, maar pakte hij toch de regenboogtrui.

