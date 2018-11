Albert COLUMN | Poef, weg 06 november 2018

"Ik stond zondag in Rosmalen op de plek waar Mathieu wegreed van Wout, aan de tennisvelden. Jongens, dat was indrukwekkend. Mathieu leek Wout bijna te waarschuwen dat hij ging versnellen: hij kwam naast hem rijden en zijn hele lichaam spande zich op. Mathieu leek te willen zeggen: 'Het moment is gekomen. Nú ga ik vertrekken.' En dan reed hij weg. Zo simpel. Niet met een demarrage van achteruit, niet op een technische strook, maar gewoon rechtdoor. Poef, weg."

HLN