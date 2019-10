Exclusief voor abonnees ALBERT COLUMN | Geloof in jezelf, Eli 29 oktober 2019

"Vrijdag, op de Koppenberg, zal Iserbyt nog wel zijn ding kunnen doen. Daar ga ik van uit. Maar dé vraag die elke crossliefhebber zich stelt, is: hoe verteert hij zondag in Ruddervoorde het langverwachte seizoensdebuut van Van der Poel? Mijn vrees is dat het alle hens aan dek wordt als Mathieu zijn duivels ontbindt. Tegelijk hoop ik stiekem op strijd, op een vurig duel. Goede raad: geloof in je kansen, Eli. Je rijdt thuis, in Ruddervoorde, op een parcours dat jou in principe uitstekend ligt. Constant 'draaien en keren': die techniek beheerst de kleine, compacte veldrijder die je bent als geen ander. En wie weet... Wie weet is Mathieu nog niet volledig ingereden. Wie weet breekt het gebrek aan competitieritme op de crossfiets hem wel zuur op. Wie weet kan hij zijn volle kracht en vermogen dan toch (nog) niet kwijt op de West-Vlaamse akkers."

