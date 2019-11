Exclusief voor abonnees Albert COLUMN | Gemiste kans 05 november 2019

"Wat we gevreesd hadden, kwam uit. Van der Poel stelde bij zijn wederoptreden meteen orde op zaken. Aerts en Van der Haar kunnen het toch onmogelijk hebben gemeend toen ze in Gavere beweerden dat Iserbyt even snel rijdt als Mathieu. Niet, dus. Méér dan de naweeën van een slopende Koppenbergcross denk ik dat vooral de mentale druk Eli heeft genekt. Ik kan me voorstellen dat de verplichting die hij zichzelf oplegde om constant vóór Mathieu uit te rijden en de ambetanterik te spelen serieus doorwoog. Van der Poel reageerde door er gewoon naast te gaan fietsen. Rustig. Beheerst. Met één duidelijk signaal: ík ben de sterkste."

