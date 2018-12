Albert COLUMN | Verrijzenis 11 december 2018

00u00 0

"Het zijn wat rare weken geweest in de cross. Negentig procent van de mannen is op stage geweest, waardoor er veel volk ontbrak de voorbije wedstrijden. Komend weekend is iedereen terug en gaan we zien wat het effect is. Zelf kwam ik altijd heel goed terug na zo'n buitenlands oefenkamp. Maar je hebt ook andere renners: Daan Soete klaagde dit weekend over vermoeidheid en zware benen. Dat is niet abnormaal, want op zo'n stage wordt er serieus getraind. Dus misschien zal niet iedereen zaterdag meteen in topvorm zijn, maar in de weken erna zou iedereen wel zijn beste niveau moeten halen."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN