Albert COLUMN | En toch is Toon topfavoriet 08 januari 2019

00u00 0

Wout van Aert is voor mij niet de grote favoriet voor zondag. Zeg ik nu iets verrassends? Ik kan er naast zitten natuurlijk, maar mijn buikgevoel zegt me dat Toon Aerts de te kloppen man is. Wie voorbij Toon geraakt, wordt Belgisch kampioen. Hij was zondag in Brussel echt heel goed - met voorsprong de beste man na Mathieu van der Poel. Op mij heeft hij indruk gemaakt.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN