Albert COLUMN | Groetjes uit Griekenland 00u00 0

Groeten uit Loutraki, waar we de komende tien dagen onze tenten opslaan. Met dank aan Michiel Elijzen, performance manager van de ploeg en in het ver-leden met zijn jeugdteam al te gast aan de Golf van Korinthe, en ex-Parijs-Roubaixwinnaar Johan Vansummeren, die hier fietsvakanties organiseert. Waarom Griekenland, in godsnaam, hoor ik u denken. Wel, op zich verschilt dit alternatieve stageoord niet veel van de Spaanse Costa's. De reisduur, om en bij de 2u45, is vergelijkbaar met Calpe of Benicassim. Trainen kan je er in een heuvelachtig landschap. En er wordt lekker weer voorspeld - geen wolkje aan de hemel en achttien à negentien graden. Sterker nog: in deze periode van het jaar is de garantie op droog weer groter dan op pakweg Mallorca.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee