29 januari 2019

Ik heb een spannende cross gezien in Hoogerheide dit weekend. Lang geleden dat de finale van de wereldbeker nog zo spannend was. Het is jammer voor Wout van Aert dat hij er weer naast pakt, maar voor Toon Aerts is het uiteraard uitstekend nieuws. Het begint best indrukwekkend te worden wat Toon dit seizoen heeft gewonnen: twee wereldbekermanches, de Koppenbergcross, het BK, het eindklassement van de wereldbeker... Je kan niet zeggen dat de balans tussen hem en Wout nog in evenwicht is.

