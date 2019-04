Exclusief voor abonnees Albertooooo (Koen Crucke): "Iedereen is vervangbaar, behalve Samson" 03 april 2019

De reacties op het vertrek van Gert Verhulst? "Overweldigend", zegt Koen Crucke, die met z'n roze kappersjas bekend werd als Albert(ooooo). "Mensen op straat die je aanspreken met een begrafenisgezicht, alsof het grootste ongeluk hen net is overkomen. Tja, het gaat hier om hun jeugd, om iets dat in het collectieve geheugen zit gegrift." Crucke ziet nog een toekomst voor de show. "Het zal vreemd zijn zonder Gert, maar ik denk dat het mogelijk is zonder hem. Samson is een uitzondering, maar al de rest is vervangbaar." Hoe het eruit zal zien, laat Crucke over aan Verhulst zelf. "Wie weet wat hij uit zijn hoed gaat toveren? Hij zal er wel goed over nadenken. Het is toch nog altijd zijn kindje, hé."

