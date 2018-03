Alberto Bettiol 24 BMC Ook zij dragen Italiaanse hoop in klassiekers 02 maart 2018

00u00 0

2de in Plouay, 4de in Quebec, 6de in San Sebastián, 7de in Montreal, 10de in Harelbeke: Alberto Bettiol was als belofte een uitstekend tijdrijder, maar bewees de voorbije twee jaar dat hij ook in de klassiekers uit de voeten kan. In zijn vierde profjaar moet de Toscaan de stap zetten naar winnen. Zijn transfer naar BMC maakt die taak niet makkelijker. "Ik ben hier in de eerste plaats om Van Avermaet bij te staan", zegt hij. "Ik wil vooral van hem leren." (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN