Albert verloor vrouw en dochter, maar zoekt nu nieuwe liefde 22 februari 2018

'Hotel Römantiek' focust vanavond op het opmerkelijke verhaal van Albert Vroome (81) uit Kortenberg. Meer dan 40 jaar was hij getrouwd, tot zijn vrouw uit het leven stapte. "Mijn echtgenote was professor in de yoga. Haar charisma was overweldigend. Als ze ergens binnenstapte, veranderden de moleculen in die ruimte. Maar op een bepaald moment voelde ze dat charisma zwakker worden. Mijn vrouw kon niet om met dat gevoel en sukkelde in een depressie. Ze kreeg die donkere gedachten niet onder controle. Vijftien jaar later is ook mijn dochter uit het leven gestapt. Die klap was nóg groter." Albert moest vorige week ook afscheid nemen van zijn 87-jarige broer. "Het verdriet is enorm, maar ik trek me op aan de kleine dingen. 's Ochtends zwemmen en daarna op mijn gemak 'Het Laatste Nieuws' lezen, daar kan ik van genieten."

HLN