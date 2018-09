Albert stuurt kat naar herdenking Boudewijn 03 september 2018

Koning Albert en koningin Paola zullen zaterdag niet aanwezig zijn op een herdenkingsmis voor koning Boudewijn. Koning Filip, prinses Astrid en prins Laurent zullen wél naar de kerk van Laken trekken, net als prins Amedeo en prinses Elisabetta - hun eerste publieke optreden sinds hun huwelijk. Ook prinses Maria Laura, de dochter van Astrid, en de groothertog van Luxemburg tekenen present. Het is niet duidelijk of Albert en Paola afwezig blijven om gezondheidsredenen, dan wel omdat ze in het buitenland vertoeven. Het paleis heeft geen officiële verklaring gegeven. (PhG)