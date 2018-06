Albert moet geen DNA afstaan aan Boël 12 juni 2018

Delphine Boël heeft een nieuwe opdoffer gekregen in haar strijd om erkend te worden als dochter van koning Albert. De rechtbank gaat niet in op haar vraag om een DNA-staal te krijgen van het voormalige staatshoofd. Zo'n staal is essentieel in de bewijsvoering. Het hof van beroep in Brussel oordeelt echter dat het geen uitspraak kan doen. Een andere rechtbank zei vorig jaar in een vonnis dat Jacques Boël beschouwd moet worden als de wettelijke vader van Delphine, omdat hij haar opgevoed heeft. Zolang die vaststelling niet geannuleerd is, zal het hof geen DNA-test bij koning Albert toestaan. (PhG)