Albert Heijn wil ons van het vlees houden 02 maart 2018

Albert Heijn wil de Vlaming minder vlees doen eten en voor elk vleesproduct een vegetarisch alternatief in de rekken leggen. Niet in een apart schap, maar gewoon naast de echte steak en hamburgers. Ook acties zullen voortaan voor zowel vlees- als vegetarische producten gelden. Bij een '1+1 gratis'-actie, bijvoorbeeld, kunnen consumenten vrij kiezen om twee pakjes gehakt, twee pakjes plantaardig gehakt of een combinatie van beide te nemen. "Veel Vlamingen willen minder vlees eten, maar voelen nog te veel barrières", klinkt het. "Wij helpen alleen maar alternatieven vinden."