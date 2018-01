Albert Heijn verpakt zelfs wortelen afzonderlijk Plastic tasje mag niet meer, nu is er plastic jasje Redactie

30 januari 2018

00u00 0 De Krant Een kilo wortelen gekocht? Dan kan u ze misschien twee keer schillen, want bij Albert Heijn liggen ze voortaan afzonderlijk verpakt. Net zoals paprika's, aubergines of komkommers. "Vaak is dat plastic jasje écht niet nodig."

Aubergines strak verpakt in stevig plastic. Komkommers per stuk omhuld. Kool, courgettes, broccoli en ja, zelfs wortelen liggen op dit moment afzonderlijk én in plastic ingepakt in de bakken bij Albert Heijn. Vreemd, in tijden waarin Europa werkt aan een voorstel om plastic tasjes en verpakking te belasten en milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) aandringt om niet-herbruikbare plastic zakjes te verbieden.

Bloot op het schap

Bij Albert Heijn hebben ze er zo hun redenen voor: "Het komt de versheid ten goede", zegt woordvoerder van AH België Sally Herygers. "Sommige producten zijn op bepaalde momenten van het jaar sterk genoeg qua houdbaarheid om los te verkopen,

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN