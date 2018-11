Albert Heijn mag winkel openen in Lokeren 14 november 2018

Albert Heijn heeft van de Brusselse rechtbank van koophandel het licht op groen gekregen om in Lokeren een nieuwe winkel te openen. Carrefour had tegen de opening van die nieuwe winkel een rechtszaak aangespannen wegens concurrentievervalsing. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) had Albert Heijn en Delhaize verplicht om 13 winkels te sluiten om de fusie tussen Ahold en Delhaize te laten doorgaan. Daarom nam Carrefour de winkel van Albert Heijn in Lokeren over. Maar nu openen de Nederlanders een nieuwe winkel, amper 200 meter van zijn vroegere vestiging. Volgens Carrefour overtrad Albert Heijn daarmee de voorwaarden die de BMA had opgelegd. Maar de rechter heeft Carrefour in het ongelijk gesteld. En dus opent Albert Heijn op 12 december zijn winkel in Lokeren.

