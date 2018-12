Albert Heijn bouwt supermarkten om tot 'eetcentra' 13 december 2018

Albert Heijn, het zusterbedrijf van Delhaize, gaat zijn supermarkten rigoureus aanpakken. Traditionele kruideniersproducten zoals schoonmaakmiddelen en dierenvoeding zullen op termijn steeds meer plaats moeten maken voor eethoeken en veel meer verse producten. Daarnaast komen er servicepunten voor snelle thuisbezorging. Dat zegt Wouter Kolk, sinds 1 november de baas van Ahold Delhaize Europa en Indonesië, in 'Het Financieele Dagblad'. Hij wil in de supermarkten ook starten met een eigen keuken waar maaltijden worden bereid, die dan thuis afgeleverd kunnen worden met fietskoerierdiensten. Volgens Kolk moeten de supermarkten een andere functie krijgen door de opkomst van de online bestellingen. Volgend jaar opent AH in Amsterdam al zijn eerste keuken. Of Delhaize ook met dat concept zal uitpakken, is nog niet zeker. (FrD)

