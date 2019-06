Exclusief voor abonnees Albert Heijn bant paardenvlees uit Latijns-Amerika 12 juni 2019

00u00 0

Albert Heijn, de enige supermarktketen in ons land die nog - gerookt - paardenvlees uit Latijns-Amerika aanbood, heeft nu laten weten dat hij de verkoop ervan verbiedt. De ban komt er nadat GAIA beelden kon maken van mishandelde paarden in Argentinië en Uruguay. De dieren zijn er uitgehongerd en hebben etterende wonden of gebroken ledematen. België - de tweede grootste afnemer van paardenvlees in de EU - importeerde vorig jaar 3.585 ton vlees uit die landen. "We hopen dat mensen beseffen dat vlees uit Latijns-Amerika van zwaar mishandelde paarden kan komen", zegt GAIA-directeur Ann De Greef. "Het wordt hoog tijd dat alle Belgische supermarkten stoppen met de verkoop van martelvlees afkomstig uit Uruguay, Argentinië en Canada."

