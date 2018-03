Albert Frère bij 300 rijksten op aarde 07 maart 2018

De Waalse zakenman Albert Frère stoot dit jaar door tot de top 300 van de bekende miljardairslijst die het Amerikaanse blad 'Forbes' opstelt. Zijn vermogen wordt geschat op 6,2 miljard dollar (bijna 5 miljard euro). Vorig jaar was de zakenman nog 4,9 miljard dollar waard, goed voor plaats 334. Dit jaar duikt Frère op op plaats 281. De tweede en enige andere Belg in de lijst is Patokh Chodiev, een zakenman in grondstoffen van Oezbeekse origine. Zijn vermogen wordt op 2,1 miljard dollar geschat. Hij staat hiermee op plaats 1.157, enkele plaatsen hoger dan in 2017. Ondernemer Marc Coucke kreeg in 2015 even een plekje in de lijst, na de verkoop van zijn bedrijf Omega Pharma. Sinds vorig jaar is hij daar echter weer uit verdwenen. De rijkste man op aarde is volgens 'Forbes' Amazon-topman Jeff Bezos, met een vermogen van 112 miljard dollar. Microsoft-baas Bill Gates zakte naar de tweede plaats, met een geschat vermogen van 90 miljard dollar. Superbelegger Warren Buffett vervolledigt de top drie, met 84 miljard.

HLN