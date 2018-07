Albert en Paola op reis met gezin Laurent... zonder Laurent zelf 11 juli 2018

00u00 0

Twee maanden na zijn hartoperatie is koning Albert (84) alweer op de been. Samen met koningin Paola (80) brengt hij naar goede gewoonte de zomer door op het jacht Alpa. Ze zijn zopas aangemeerd in Calvi op Corsica, waar ze vaste gasten zijn. Net als de voorgaande jaren heeft het vorstenpaar ook prinses Claire en haar drie kinderen uitgenodigd. Prinsen Aymeric en Nicolas (12) en prinses Louise (14) gaan graag met oma en opa op reis. Hun vader, prins Laurent, is er niet bij, maar ook dát is traditie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN