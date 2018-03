Albert en Paola maken intussen mooie weer aan zee 15 maart 2018

Terwijl hun zoon in Canada zit, zoeken Albert en Paola het iets dichter bij huis. Gisteren trok het vorstenkoppel naar Oostende, waar ze een warm welkom kregen van enkele minimatrozen. Albert en Paola bezochten er de expo Het Vlot, samengesteld door onder anderen Jan Fabre - één van Paola's favoriete kunstenaars. Daarna ging het naar een OverKop-huis, een initiatief gefinancierd door Rode Neuzen Dag, waar jongeren gemakkelijk terechtkunnen voor psychologische hulp. "Als er hier niet genoeg plaats is, kunnen jullie nog altijd het stadhuis gebruiken", grapte Albert tegen de jongeren - al had hij dat duidelijk niet vooraf gecheckt met de ook aanwezige burgemeester Johan Vande Lanotte. (LBB)

