Albert en Boonen in Europese NASCAR AUTOSPORT 04 april 2019

00u00 0

Tom Boonen en ook Niels Albert zijn duidelijk door het autosportvirus gebeten. Boonen maakte eerder al bekend dat hij Belcar zal rijden met een open sportprototype, maar de ex-wereldkampioen laat het daar niet bij. We zien hem ook in de twee belangrijkste wedstrijden van de Europese NASCAR terug. Albert, die maakt dan weer zijn debuut in de serie met een eerste wedstrijd in Brands-Hatch.

