Albert bestaat niet voor prins Laurent 16 november 2018

00u00 0

Alsof zijn vader lucht is, zo behandelt prins Laurent hem. Hij gunde koning Albert geen blik toen hij gisteren de kerk binnenkwam, waar het Te Deum voor Koningsdag werd opgedragen. Zo koel als Laurent was, zo warm begroette Claire haar schoonvader. Albert kreeg een flinke kus van de prinses. De 84-jarige vorst kwam zonder Paola naar de dienst. Het gaat beter met haar, na het licht cerebrovasculair accident dat haar eind september in Venetië trof, zo vertelde Albert aan een koningsfan. De vorst werd bij het begroeten van de royalisten aan de kerk ondersteund door zijn dochter Astrid, omdat hij moeilijk te been is. Enkele journalisten probeerden Albert een antwoord te ontlokken op de vraag of hij DNA zou afstaan, maar de koning reageerde niet op de vragen. Het was de eerste keer dat hij in het openbaar verscheen na de beslissing van de rechtbank in de zaak-Boël. Koning Filip was niet op het Te Deum aanwezig, omdat hij zichzelf niet kan vieren. (PhG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN