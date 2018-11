Albanese bende vroeg tot 14.600 euro voor smokkeltransport 24 november 2018

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 10 jaar gevraagd voor een Albanese smokkelbende die de voorbije jaren honderden transporten organiseerde richting het Verenigd Koninkrijk. Kopstuk Alket Dauti werd in juni in Londen opgepakt, vanwaaruit hij samen met z'n broer en neven instructies gaf aan de smokkelaars in ons land. De bende ronselde vrachtwagenchauffeurs die tegen betaling vanaf snelwegparkings transmigranten wilden meenemen. Een ritje in de cabine kostte 13.000 pond (14.600 euro). Voor een plaats in de laadruimte betaalden de slachtoffers 8.000 pond (9.000 euro). In een jaar tijd smokkelde de bende minstens 90 transmigranten, onder wie zelfs baby's van amper 2 maanden oud. In totaal zouden ze daar 910.000 euro winst mee gemaakt hebben. Het Brugse parket vraagt de verbeurdverklaring van dat bedrag en vorderde in totaal ook meer dan 3 miljoen euro boetes voor de 14 bendeleden. (SDVO)

