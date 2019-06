Exclusief voor abonnees Albanees verdacht van moordpoging in asielcentrum 11 juni 2019

De onderzoeksrechter heeft een Albanees (24) in verdenking gesteld voor poging tot moord en slagen en verwondingen. De twintiger was vrijdagochtend betrokken bij een vechtpartij in het opvangcentrum voor asielzoekers in het centrum van Mechelen. Daarbij zou hij een andere asielzoeker in de hals hebben gestoken. Het slachtoffer liep oppervlakkige verwondingen op en moest naar het ziekenhuis, maar verkeerde nooit in levensgevaar. Het gerecht tilt zwaar aan de feiten. "Het incident had fataal kunnen aflopen indien het slachtoffer zich niet had kunnen verweren." Het stadsbestuur startte intussen een tuchtonderzoek op. Een motief voor de vechtpartij is nog niet bekend. Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter werd hij opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Vandaag zal hij voor de raadkamer verschijnen. (TVDZM)

