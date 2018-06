Alarmfase oranje in Antwerpse natuurgebieden 23 juni 2018

00u00 0

In de provincie Antwerpen is alarmfase oranje van kracht in brandgevoelige natuurgebieden. Dat meldt het Agentschap Natuur en Bos. Het is er momenteel erg droog en dus brandgevaarlijk. Bezoekers wordt gevraagd erg voorzichtig te zijn, zeker niet te roken of vuur te maken en kinderen niet zonder toezicht op het terrein te laten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN