Alarm voor krokodillen in de stad 12 maart 2018

Na dagenlange regenval en zware overstromingen kampt het noorden van Australië met een nieuw probleem: krokodillen op straat. Verontruste inwoners van Ingham delen op sociale media dat de beesten massaal door de stad zwerven. Volgens onderzoekers hebben de reptielen de vloed gebruikt om naar andere gebieden te reizen in de hoop daar voedsel te vinden. "Het is makkelijk om van ze vandaan te blijven", klinkt het advies intussen. "Zolang je niet in het water of aan de rand staat, is er niets aan de hand."