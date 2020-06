Exclusief voor abonnees Alarm in 4 Limburgse gemeenten 11 juni 2020

Er zijn de voorbije dagen vier Limburgse gemeenten die van Sciensano een 'alarmsignaal' gekregen hebben omdat er in de lokale besmettingen een opmerkelijke stijging te zien is. "Het gaat om Tongeren, Sint-Truiden, Riemst en Bilzen", klinkt het. In die gemeenten zijn de voorbije week drempelwaarden overschreden. Het alarm gaat af als een gemeente over een periode van zeven dagen meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners telt én als de opwaartse trend in besmettingen minstens vijf dagen volgehouden wordt. (JBG)

