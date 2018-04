Alaphilippe zorgt voor nummer 22 in Baskenland 03 april 2018

De teller blijft maar tikken voor Quick.Step Floors. Amper waren de champagnedruppels na de 21ste seizoenszege van Niki Terpstra in de Ronde van Vlaanderen opgedroogd, of daar zorgde Julian Alaphilippe op paasmaandag al voor nummer 22. De Fransman versloeg aan het eind van de openingsetappe van de Ronde van het Baskenland Primoz Roglic in een sprint-à-deux. Het duo reed op de Elkano Gaina, slotklim van de dag, weg van onder meer Nairo Quintana en hield stand in de afdaling naar Zarautz. Jelle Vanendert werd achtste. Thomas De Gendt (ook Lotto-Soudal) mengde zich in de lange ontsnapping, die op 26 kilometer van de finish werd tenietgedaan. Onze landgenoot hield er wel de leiderstrui in het bergklassement aan over. (JDK)

