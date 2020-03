Exclusief voor abonnees Alaphilippe "Wil niet denken aan Tour zonder publiek' 30 maart 2020

Een Tour zonder publiek? Julian Alaphilippe ziet het niet zitten. "Als we het moeten doen, zullen we het doen. Maar liever denk ik er niet over na. En beeld ik me in dat het coronavirus zal verdwijnen en de Tour in normale omstandigheden kan plaatsvinden", klonk het op de Franse radiozender RCM Sport. "Uitzonderlijk zou het alleszins zijn. Maar zeker niet geweldig, want het publiek hoort bij de Tour de France. Zonder zou het niet dezelfde koers zijn." Wanneer er weer zal worden gekoerst? Ook Alaphilippe durft er zich niet over uit te spreken. "Ik belde met UCI-voorzitter David Lappartient. Ze proberen een datum vast te leggen waarop alles opnieuw kan hervatten." Dat laatste bevestigde Lappartient in een videoboodschap: "We proberen de schatten van onze sport te beschermen. Op de weg zijn dat de grote ronden en de Monumenten. We gaan ervoor zorgen dat we een solide agenda krijgen en de passie voor het wielrennen weer kunnen beleven, met een eventuele verlenging van het seizoen binnen de perken van het gezond verstand." (JDK)

