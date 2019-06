Exclusief voor abonnees Alaphilippe twee jaar langer bij Lefevere 03 juni 2019

Julian Alaphilippe (26) rijdt ook in 2020 en 2021 voor Deceuninck-Quick-Step. De winnaar van Milaan-Sanremo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl was einde contract, maar bereikte dus een nieuw akkoord met Patrick Lefevere. "Het verhaal gaat verder", zegt hij. "Ik ben gelukkig dat we dit avontuur samen voort mogen zetten."