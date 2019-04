Exclusief voor abonnees Alaphilippe rijdt volgende woensdag Brabantse Pijl 12 april 2019

00u00 0

Julian Alaphilippe kwam gisteren niet meer aan de start van de vierde rit in de Ronde van het Baskenland. De 26-jarige Fransman likt zijn wonden na de zware valpartij van woensdag, waarbij hij gelukkig geen breuken opliep. "Met een aantal schaafwonden en twee gekneusde ribben valt de schade gelukkig mee", aldus Deceuninck-Quick.Step-teammanager Patrick Lefevere. "De opgave kwam er dan ook vooral uit voorzorg. De optie is nu om Julian volgende woensdag te laten starten in de Brabantse Pijl, zodat hij extra competitieritme kan opdoen in het vooruitzicht van de Ardennenklassiekers."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen