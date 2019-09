Exclusief voor abonnees Alaphilippe: "Remco kan WK tijdrijden winnen" 13 september 2019

Of Remco Evenepoel straks op het WK in Yorkshire kan verrassen? Ploegmaat en nummer één van de wereld Julian Alaphilippe moet er niet lang over nadenken als we hem de vraag toespelen. "Absolument. Remco zal niet 'zomaar' deelnemen. Ik acht hem in staat om het WK tijdrijden te winnen. Er zullen er niet zoveel beter zijn dan hij. Een uitspraak waarmee ik hem geen extra druk wil opleggen. Het is gewoon de realiteit. Bewonderenswaardig, trouwens, hoe hij en zijn entourage met die druk omgaan. Er staat een sterk hoofd op dat sterke lichaam van hem. En hij is enorm gemotiveerd. Piepjong, maar... quel talent! Zeldzaam, op die leeftijd. Zelf kon ik op mijn 19de nog niet wat Remco nu al kan. Vooral in San Sebastián kwam ik diep onder de indruk van hem. Dat was... verbluffend. Supertrots zijn we op hem." Het weg-WK wordt wellicht andere koek voor Evenepoel, verwacht Alaphilippe. "Een race van bijna 300 kilometer: da's lang voor iemand die drie dagen eerder tot het uiterste zal zijn gegaan in de tijdrit. Maar hij heeft nog tijd en progressiemarge. Remco is vertrokken voor vele mooie jaren." (JDK)

