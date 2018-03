Alaphilippe ontgoochelt in slotweekend 12 maart 2018

Zaterdag reed hij zich het snot letterlijk voor de ogen en één dag later finishte hij na een vroege aanval gedesillusioneerd op dertien minuten van ritwinnaar De la Cruz. Neen, het was niet het weekend van Julian Alaphilippe. De Fransman van Quick.Step zakte door het ijs in Parijs-Nice, maar is naar eigen zeggen niet teleurgesteld met zijn 18de plaats in het eindklassement. "Zaterdag kwam ik compleet leeg aan en dat heeft ook in de slotrit zijn sporen nagelaten. De koude weersomstandigheden maakten het bovendien heel lastig. Ik had hier graag iets beter gepresteerd", was de Fransman eerlijk. Alaphilippe, vooraf nochtans een van de topfavorieten, blijft wel strijdvaardig. "Ik kom niet met een ontgoochelend gevoel uit deze Parijs-Nice. Integendeel, ik haal hier veel motivatie uit voor Milaan-Sanremo." (DMM)

