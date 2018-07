Alaphilippe met record naar bollentrui 28 juli 2018

00u00 0

Ook dat is beslist: Julian Alaphilippe (26) wordt, zonder ongelukken, eindwinnaar van de bollentrui. De Fransman van Quick.Step knoopte gisteren nog een leuk record vast aan zijn titel van bergkoning. Sinds de invoering van het label 'buiten categorie' in 1979 is hij de eerste die in één en dezelfde Tour op vier van die monstercols als eerste bovenkwam: de Glières (10de rit), de Bisanne (11de rit), de Madeleine (12de rit) en gisteren ook de Tourmalet. Eerder slaagden vijf renners erin om op drie cols buiten categorie als eerste boven te komen: Gert-Jan Theunisse (1989), Tony Rominger (1993), Richard Virenque (1995), Thomas Voeckler (2012) en Warren Barguil (2017). "Mijn enige doel toen ik aan de Tour begon, was een rit winnen", zei Alaphilippe. "Daar droomde ik al een paar jaar van. Maar toen ik die bergtrui voor het eerst kreeg, begon ik snel te denken dat ik die wilde houden. Dit geeft enorm veel voldoening." (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN