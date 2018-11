Alaphilippe in Strade Bianche 17 november 2018

Julian Alaphilippe (26) zal zijn seizoen in 2019 openen met de Ronde van San Juan in Argentinië. Dat vertelde de Fransman aan de lokale krant 'Le Berry Républicain'. Meer opmerkelijk is dat de Fransman van Deceuninck-Quick.Step ook de Strade Bianche zal rijden. Daarna volgt Tirreno-Adriatico, en dus niet Parijs-Nice. (XC)