Alaphilippe al in Colombia

Julian Alaphilippe is ondertussen doorgereisd naar Colombia. Daar rijdt hij over twaalf dagen zijn volgende wedstrijd. De Fransman sluit er aan bij de ploegmaats en personeelsleden van Deceuninck-Quick.Step, inclusief dokter, die al ter plaatse zijn. Alaphilippe startte dinsdag niet in de tijdrit in San Juan door aanhoudende maagproblemen. Hij had al twee dagen amper gegeten. Hij is nog steeds niet helemaal hersteld. (BA)