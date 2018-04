Alaphilippe à la Hinault? 21 april 2018

'Put Your Money On Me.' Julian Alaphilippe roept het net iets minder luid dan Arcade Fire. Maar u mag zondag in LBL gerust uw geld verwedden op de 25-jarige winnaar van de Waalse Pijl. Daarvoor is hij topfavoriet. "Eén van de topfavorieten", stuurt hij bij. "Het zou fout zijn om de strijd te reduceren tot een duel tussen Valverde en mij. Er zijn nog andere renners die de wedstrijd kunnen opblazen. Tuurlijk doet die zege op de Muur van Hoei me deugd. En ja, het verandert iets in mijn hoofd. J'ai franchi le cap. Ik ben de drempel over. Het was het succes dat ik nodig had om mijn favorietenstatus écht te kunnen rechtvaardigen. Maar geloof me: in Luik gaan alle tellers weer op nul."

