Alain Remue gehuldigd voor 23 jaar zoeken naar vermisten 03 december 2018

Alain Remue (58), het hoofd en één van de bezielers van de Cel Vermiste Personen, is dit weekend gehuldigd als Commandeur in de Orde van het Belgisch Kruis. Dat is een bijzonder zeldzame onderscheiding. Remue kreeg die eer voor de 23 jaar die hij al besteedde aan het zoeken naar vermisten. Hij stampte de Cel Vermiste Personen in 1995 mee uit de grond in volle Dutroux-crisis, toen het land wanhopig op zoek was naar zes meisjes. Uiteindelijk zouden Laetitia Delhez en Sabine Dardenne levend aangetroffen worden in een kelder in Marcinelle. "Hopelijk dat nooit meer, dachten we toen", zei Remue tijdens zijn speech op het gemeentehuis van zijn thuisstad Merelbeke. "Maar in de 23 jaren erna zijn er nog gelijkaardige zaken geweest." Hij noemde misdadigers als Andras Pandy, Michel Fourniret en Ronald Janssen. Zijn Cel moest telkens op zoek naar hun slachtoffers. "Horror. Maar het is soms beter om slecht nieuws te brengen, dan helemaal geen nieuws. Ons werk is antwoorden geven." (OSG)

