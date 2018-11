Al zijn ze bijna 30, toch blijven 4 op 10 jongeren hangen in Hotel Mama 19 november 2018

Europese jongeren blijven steeds langer hangen in Hotel Mama. Tegenwoordig woont gemiddeld 42% van de 25- tot 30-jarigen nog thuis, terwijl dat in 2010 nog 38% was. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse statistiekbureau CBS. Ook België volgt de trend: acht jaar geleden schoof nog 21% van de jongeren dagelijks de voetjes onder tafel, nu is dat al 32,7%. Onder meer de kosten van studies, de werkloosheid bij jongeren of een gebrek aan betaalbare woonruimte zijn de oorzaken. In alle Europese landen verlaten mannen minder vaak het ouderlijk huis dan vrouwen. In Kroatië woont zelfs 86% van de jongemannen nog bij de ouders, het record binnen de EU.