Exclusief voor abonnees Al zie je hem daar liggen, je kan het niet geloven. Al wat ik zei, was: Toe jongen, word wakker Ouders van overleden renner Niels De Vriendt (20) 11 juli 2020

00u00 0

Een week na het overlijden van belofterenner Niels De Vriendt (20) brengen zijn moeder Anja en vader Alain een eerbetoon aan hun oudste kind, dat ze veel te vroeg moesten afgeven. "Voor Niels moest het altijd vooruitgaan", vertellen ze. "Niet alleen op de fiets, ook als hij ging paardrijden - dat deed hij al op z'n vijfde. We hebben lang gedacht dat hij het in de paardensport zou gaan zoeken, tot hij een koersfiets vroeg voor z'n plechtige communie." Zijn mama vond het te gevaarlijk, dat koersen. "Maar hij wilde het zo, zo graag. Toen ik zaterdag hoorde over een valpartij, wist ik: 'Het zal Niels zijn.' Maar ook al zie je je kind daar liggen, je kan het niet geloven. Ik nam hem in mijn armen, gaf hem kusjes, aaide over zijn hoofd en al wat ik zei, was: 'Toe jongen, word wakker.'" (AG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen