Exclusief voor abonnees Al zeven eiken vergiftigd in één straat 11 september 2019

00u00 0

Opmerkelijke criminaliteit in het Limburgse Hoeselt: een onbekende probeerde zeven eikenbomen in één straat te vergiftigen. "Er zijn verschillende gaatjes geboord en daarin werd vergif gespoten", zegt de voorzitter van de lokale milieuraad, François Jacobs. "Het ruikt naar verdelgingsmiddel." Het is volgens Jacobs al de derde of vierde keer dat Hoeseltse bomen geviseerd worden door een gaatjesboorder. "In het verleden ging de dader zelfs de schors te lijf met de kettingzaag. We proberen de bomen nu te redden door de wonden te spoelen. De dader heeft niet enkel in deze mooie eikenbomen, maar ook in ons hart geboord." Een motief is onduidelijk, de gemeente start een onderzoek.

