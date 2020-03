Exclusief voor abonnees Al zeven bedrijven dicht omdat ze coronaregels niet volgen 28 maart 2020

Het kabinet van federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) heeft tussen 23 en 25 maart 176 klachten binnengekregen over bedrijven die de nieuwe preventiemaatregelen niet volgen. 245 bedrijven werden telefonisch gecontroleerd, 96 firma's kregen inspecteurs over de vloer. Van die 96 waren er slechts 12 in orde, bij de 84 andere werden inbreuken vastgesteld. 7 bedrijven die geen enkele maatregel volgden, werden meteen gesloten. De 77 anderen kregen een termijn opgelegd om zich aan te passen. Zo niet, dan dreigt ook daar een sluiting. "Veel bedrijven voeren de preventiemaatregelen met veel zorg uit", zegt minister Muylle. "Maar de resultaten van de controles zijn niet goed. We vragen iedereen om de maatregelen zeer strikt in acht te nemen."

