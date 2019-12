Al zestien Most Wanted-criminelen gearresteerd op vier jaar tijd SRB

19 december 2019

05u00 1 De Krant In vier jaar heeft de Most Wanted-lijst van de federale politie al tot de arrestatie van 16 zware criminelen geleid. De lijst is het ideale hulpmiddel voor de politie. Het publiek geeft tips en andere landen werken vaak nét iets beter mee als een naam op de Most Wanted-lijst staat.

Dinsdag ving het FAST-team met de hulp van Spanje de voortvluchtige veroordeelde Kevin De Cooman (37). Vorige maand vierde de politieploeg nog de vangst van 'duivelskoppel' Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote, die al 23 jaar op de vlucht waren. In totaal hebben FAST-baas Martin Van Steenbrugge en zijn opvolger Gerry Van Loock nu sinds de oprichting in 2016 al 16 namen van de lijst kunnen strepen. "We mogen commissaris Van Steenbrugge dankbaar zijn dat hij er destijds zo hard in geloofde", aldus Van Loock.

Een paar uur na de lancering destijds kregen de speurders al een eerste tip: een inwoner van Dilbeek meldde dat een voortvluchtige drugsdealer in zijn buurt woonde. Het toont één van de sterktes van de lijst: door de bekendheid bij het grote publiek krijgt de politie geregeld tips.

Makkelijker hulp

Bovendien maakt het bestaan van verschillende FAST-teams in Europa het makkelijker om over de grenzen heen samen te werken. En af en toe voert de lijst de internationale druk net genoeg op om toch medewerking te krijgen. Dat was het geval bij de arrestatie van Van Acker en Lacote. De politie wist al een tijdje dat het koppel in Ivoorkust zat, maar kreeg weinig medewerking van de lokale autoriteiten. Dat Van Acker en Lacote op de Belgische en internationale Most Wanted-lijsten stonden, leidde toch tot hun arrestatie. (SRB)

