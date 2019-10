Exclusief voor abonnees Al zesde plofkraak dit jaar in Limburg 10 oktober 2019

00u00 0

In Kermt, bij Hasselt, hebben minstens drie gemaskerde mannen in de nacht van dinsdag op woensdag een geldautomaat opgeblazen bij een kantoor van BNP Paribas Foris. Buurtbewoners werden rond 2.40 uur opgeschrikt door een luide knal. Seconden later scheurden de boeven weg - zonder buit. De lokale politie stuurde verschillende patrouilles in de omgeving op onderzoek, maar de daders konden ontkomen. De schade aan het bankkantoor is groot. Brokstukken van de geldautomaat lagen verspreid over de hele parking. Maar de geldlade zelf bleek dus niet te kraken. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse omdat de daders explosieven gebruikt hadden. Maar een evacuatie van de omgeving bleek niet nodig. Het is al de zesde plofkraak dit jaar in Limburg. (RTZ)

