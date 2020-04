Exclusief voor abonnees Al zeker geen koers in België tot en met 1 juni 04 april 2020

In navolging van de Internationale Wielrenunie (UCI) heeft ook de Interfederale Coördinatiecel van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de Waalse vleugel FCWB de competitieloze periode in ons land met één maand verlengd als gevolg van de maatregelen tegen het Covid-19-virus. Dat betekent concreet dat alle wedstrijden van de (inter)nationale en regionale kalender in alle categorieën en wielerdisciplines zijn geannuleerd. In die periode sneuvelen onder meer de GP Marcel Kint in Zwevegem en de Ronde van Limburg (allebei categorie 1.1), de kermiskoersen/criteriums in Isières, Bavikhove, Houthalen-Helchteren, Puivelde, Verrebroek en Ruddervoorde en de BK's junioren in Middelkerke, trial in Malmedy en enduro in Aywaille. Meerdere organisatoren gaan op zoek naar een nieuwe datum. De Baloise Belgium Tour (10-14 juni) en de BK's tijdrijden (Koksijde, 18 juni) en weg (Anzegem, 21 juni) blijven dus voorlopig buiten schot. (JDK)

