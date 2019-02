Al zeker 4 Belgische weeskinderen in Koerdische kampen 02 februari 2019

In Koerdische kampen in Syrië zitten nu al zeker vier Belgische weeskinderen vast. Het gaat onder meer om de kroost van Jamal El Koua, een Syriëstrijder uit Maaseik. Zelf is die al eerder gesneuveld en zijn Nederlandse vrouw overleed twee weken geleden in het kamp waar ze met haar kinderen zat. Dat zou gebeurd zijn door ondervoeding en een gebrek aan medische zorg. Het is op dit ogenblik bitter koud in het noorden van Syrië en hulpverleners zeggen dat ze de nood niet langer de baas kunnen. Behalve gevangengenomen IS'ers stromen er ook duizenden vluchtelingen toe. In twee maanden tijd zijn er al 29 kinderen gestorven op weg naar een kamp of na hun aankomst daar. (GVV)